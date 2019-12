(ANSA) – NEW YORK, 29 DIC – Sparatoria in una chiesa in Texas, a White Settlement, sobborgo di Fort Worth, mentre la messa veniva trasmessa in live streaming. Lo riportano i media locali, secondo i quali il video mostra una persona con indosso un cappotto estrarre quello che sembra un fucile. L’aggressore sembra sparare due volte prima di essere colpito a sua volta da colpi di arma da fuoco. Nella chiesa erano presenti guardie armate private. Oltre all’aggressore c’è un’altra vittima ed un ferito.

Le immagini mostrano i fedeli cercare riparo, alcuni cercano invece di raggiungere l’aggressore agitando le loro armi.



