(ANSA) – ROMA, 01 GIU – Avvio di settimana in leve calo per lo spread tra Btp e Bund che segna 190 punti, 2 in meno di venerdì sera. Il rendimento del titolo decennale italiano è all’1,47%. (ANSA).



