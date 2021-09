(ANSA) – ROMA, 09 SET – Sta bene la bimba della cittadina

afghana fuggita da Kabul nata ieri all’ospedale San Filippo Neri

di Roma. Dopo il parto la mamma ha voluto ringraziare il

personale sanitario per l’assistenza e l’accoglienza.

“Benvenuta Ghazal e un grande augurio alla sua mamma e al

papà. Sono stato nel pomeriggio in visita per un saluto e sia la

bambina che la madre stanno bene”. Ha detto l’assessore alla

Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che nel pomeriggio

si è recato in visita all’ospedale. “La mamma ha voluto

ringraziare per l’amore con cui è stata accolta e accudita dai

nostri operatori – ha aggiunto D’Amato -. Il padre e i nonni

sono a Kabul e l’augurio è che presto la famiglia possa tornare

a riunirsi. La settimana scorsa insieme al presidente Zingaretti

facemmo visita ai cittadini afghani che abbiamo accolto in

occasione delle vaccinazioni e ho avuto modo di apprezzare la

loro dignità e gratitudine. Le nostre operatrici e i nostri

operatori sanitari hanno dimostrato tutta la loro

professionalità e umanità. Grazie a tutta la magnifica equipe

del San Filippo Neri”. (ANSA).



