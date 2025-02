“E’ stata violenta quanto repentina l’aggressione subita dai colleghi della Volante all’interno del commissariato a San Benedetto del Tronto dove stavano procedendo all’identificazione di un cittadino del Gambia che appariva inizialmente collaborativo, ma che all’improvviso si è scagliato contro di loro infierendo in particolare su una poliziotta a cui ha staccato una falange con un morso. A loro va la nostra piena solidarietà, ai due colleghi pure refertati in ospedale ma con conseguenze più lievi e alla collega che domani dovrebbe essere sottoposta a un delicato intervento. Ancora violenza cieca e inaspettata, per una situazione apparentemente sotto controllo, che fa il paio con le martellate sferrate ad alcuni colleghi giorni fa e con tante altre in cui appare chiaro come l’imprevedibilità contraddistingua il lavoro delle Forze di polizia, insieme ai rischi più disparati e subdoli. Qualcosa che rende indispensabile potenziare il controllo del territorio con più personale e più mezzi; adeguare le normative a sostegno degli operatori di polizia, cominciando dal rendere legge il Ddl sicurezza ancora in discussione; stabilire protocolli operativi chiari e compiuti che ci tangano più al riparo possibile dai pericoli e soprattutto dalle ancor più subdole conseguenze dei processi mediatici di certa politica e di alcuni finti esperti di sicurezza che spesso ci impediscono di difenderci. Ma non basta, è necessario anche prevedere un Fondo di garanzia per le vittime in divisa della criminalità – al pari di quello per le vittime della strada -, per consentire il risarcimento dei danni subiti dagli operati di polizia che, troppo spesso, non possono beneficiare di una valida copertura visto che nella maggior parte dei casi subiscono danni da soggetti che non potranno mai risarcirli. La salute è la cosa più importante, ma rischiare, subire e poi non poter essere neppure ristorati è l’ennesima beffa”.

Così Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, dopo quanto avvenuto a San Benedetto del Tronto, dove un gambiano di 30 anni, trovato senza biglietto sul treno, è stato portato per l’identificazione in commissariato dove ha seminato il panico, ferendo tre agenti, di cui una gravemente.