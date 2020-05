(ANSA) – ROMA, 31 MAG – Il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza nella contea di Los Angeles. Lo rende noto la Cnn. In precedenza, il coprifuoco era stato annunciato in diverse città della California, tra cui San Francisco dove la Guardia Nazionale era stata messa in allerta per rispondere ai disordini.



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram