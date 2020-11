(ANSA) – SAVONA, 07 NOV – Una scultura in ceramica a forma di

Coronavirus, in vendita a 1000 euro. E’ l’idea di un artista di

Albisola Superiore (Savona), Danilo Trogu. “L’idea mi è venuta

durante il primo lockdown – spiega – quando un cliente mi ha

chiesto di realizzarla per metterla in giardino. In seguito un

altro cliente ha chiesto una replica dell’opera”. E così ora in



Advertisements