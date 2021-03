Maschera, pantofole ospedaliere e tuta protettiva, con una strategica ‘apertura’ davanti perché possa continuare a ‘fare la pipì’. Per ricordare l’anniversario del primo lockdown totale in Belgio, il Manneken pis, statua simbolo di Bruxelles, è apparso con un look divenuto purtroppo abituale ai tempi del Covid. Il costume – secondo Le Soir il 1054esimo della sua collezione – è stato creato in collaborazione con il gruppo ‘Covid Boys’, che

si adoperano per fare conoscere le misure sanitarie contro il coronavirus, e l’artista Lucas Engels. Spesso questa icona della capitale belga viene vestita a tema per celebrare eventi importanti.

