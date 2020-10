(ANSA) – ROMA, 21 OTT – Papa Francesco apre alle unioni

civili per le coppie omosessuali. Nel documentario ‘Francesco’,

del regista Evgeny Afineevsky, presentato oggi alla Festa di

Roma, il Pontefice pronuncia parole inequivocabili e in un certo

senso storiche: “Le persone omosessuali hanno il diritto di

essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una

famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per

questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili.

In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per

questo”. Lo dice parlando ad una coppia gay, invitandoli anche a

continuare a portare i bambini in parrocchia al di là degli

eventuali giudizi. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram