(ANSA) – BOLOGNA, 27 NOV – E’ partita in tribunale a Bologna

l’udienza preliminare del nuovo filone dei processi sulla Strage

del 2 agosto 1980. Imputati con richiesta di rinvio a giudizio

sono Paolo Bellini, ex Avanguardia nazionale, ritenuto un

esecutore della Strage, in concorso con i Nar condannati e con

Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D’Amato e Mario

Tedeschi, tutti deceduti e ritenuti mandanti, finanziatori

organizzatori dell’attentato. Richiesta di giudizio anche perl’ex generale del Sisde Quintino Spella e l’ex carabinierePiergiorgio Segatel, per depistaggio, e Domenico Catracchia,amministratore di condominio di immobili in via Gradoli a Romaper false informazioni al pm al fine di sviare le indagini.I familiari delle vittime si costituiscono parte civile, cosìcome il Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna, per cui èpresente in rappresentanza la vicepresidente Elly Schlein.Nell’aula a porte chiuse è presente anche Bellini, con il suodifensore.Il gup è Alberto Gamberini, mentre la pubblica accusa èrappresentata dall’avvocato generale Alberto Candi e daisostituti Umberto Palma e Nicola Proto, tutti magistrati dellaProcura generale che ha avocato a sé l’indagine.“E’ un’emozione essere a fianco dell’associazione deifamiliari delle vittime – ha detto Schlein prima di entrare –alla cui tenacia dobbiamo il fatto di essere qui oggi sperandoche sia un passo significativo verso la verità che aspettiamo da40 anni”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

