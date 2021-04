(ANSA) – BOLOGNA, 16 APR – Prima udienza del nuovo processo

sulla Strage della stazione di Bologna, a 40 anni e 8 mesi dal 2

agosto 1980. Nell’aula della Corte di assise del tribunale di

Bologna anche il sindaco Virginio Merola e la vicepresidente

della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein, in rappresentanza

delle istituzioni che si sono costituite parte civile.

Sono presenti due imputati. Paolo Bellini, accusato di essere

il quinto esecutore materiale dell’attentato, in concorso con i

tre Nar già condannati in via definitiva, Fioravanti, Ciavardini

e Mambro e con Gilberto Cavallini, condannato all’ergastolo un

anno fa in primo grado. E Piergiorgio Segatel, ex carabiniere

imputato di depistaggio. Il terzo imputato è Domenico

Catracchia, amministratore di condominio di immobili in via

Gradoli, a Roma, che risponde di false informazioni al pm.

Tanti anche i familiari delle vittime arrivati per assistere

a questo nuovo capitolo giudiziario. “È stata una strage che ha

tentato di sabotare la democrazia italiana, che ha colpito le

vittime, la città e l’Italia intera”, ha detto l’avvocato Andrea

Speranzoni, che li rappresenta.

Arrivando in tribunale Bellini ha detto: “Mi sento come Sacco

e Vanzetti”. Il riferimento è alla vicenda dei due attivisti e

anarchici italiani che furono arrestati, processati e condannati

a morte con l’accusa di omicidio e che furono riabilitati

soltanto a 50 anni dalla morte dopo il riconoscimento di errori

giudiziari commessi nel processo. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram