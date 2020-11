(ANSA) – ANCONA, 13 NOV – Una carrellata di video,

fotografie, musiche e ricordi e “tanti auguri mamma”, scritto in

un foglio con disegnate una figlia e la madre in altalena.

L’evento a Senigallia, online nel rispetto delle norme

anti-Covid, è stato pensato per ricordare il compleanno di

Eleonora Girolimini, la mamma 39enne che perse la vita nella

tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona)



