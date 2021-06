(ANSA) – MILANO, 30 GIU – Il pm di Milano Giancarla Serafini

ha chiesto una condanna a 3 anni e mezzo di reclusione per Azouz

Marzouk, ex marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo

Youssef, due delle quattro vittime della strage di Erba del

2006, finito imputato per calunnia in relazione ad una richiesta

di raccogliere nuove prove, presentata alla Procura generale di

Milano nel 2019, per la revisione del processo sui quattro

omicidi che si è chiuso con la condanna all’ergastolo di Olindo

Romano e Rosa Bazzi.

Marzouk, da tempo convinto “dell’innocenza” dei due ex vicini

di casa, è accusato di averli calunniati “incolpandoli

ingiustamente” del reato di autocalunnia per le loro

confessioni, a suo dire false, sugli omicidi. Questo, ha detto

il pm Serafini davanti al giudice della settima penale Daniela

Clemente, è un “capo di imputazione senza precedenti”, perché

non c’è alcun “precedente simile di una parte civile (lo fu

Marzouk nei processi sulla strage, ndr) che intenta una nuova

istanza del genere” per arrivare alla riapertura del caso.

Per il pm, Marzouk avrebbe “imbastito tutto questo per

sfruttare un ritorno di immagine facendosi portatore, a suo

dire, di verità e sete di giustizia, dicendo pure di essere a

conoscenza dei reali autori della strage, il tutto per attirare

attenzione su di sé”. Per proporsi “a trasmissione TV con

interviste esclusive e anche per avere corrispettivi economici

in cambio”. (ANSA).



Fonte Ansa.it