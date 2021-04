(ANSA) – VIAREGGIO (LUCCA), 20 APR – I familiari delle 32

vittime della strage di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009

hanno effettuato un presidio stamani di fronte al municipio per

sostenere i sei ferrovieri costretti a pagare le spese legali

all’esito delle sentenze definitive del processo sul disastro.

L’Associazione ‘Il Mondo che vorrei’ onlus, che riunisce

famiglie delle vittime, ha voluto ribadire in questo modo il

pieno sostegno ai sei rappresentanti della sicurezza, che ora

devono risarcire 80mila euro di spese legali: si erano

costituiti parte civile nel processo, ma la sentenza della

Cassazione, a differenza di quanto disposto dai giudici del

primo grado e della corte di appello, non ha riconosciuto al

disastro l’aggravante dell’incidente sul lavoro. Ora, è stata

aperta una sottoscrizione per raccogliere fondi a sostegno dei

ferrovieri e stamani c’è stata un’occasione per sensibilizzare

ancora l’opinione pubblica. Il presidio è stato organizzato di

fronte al Comune, la più alta istituzione locale di Viareggio.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram