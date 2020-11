(ANSA) – BOLOGNA, 25 NOV – Due trentenni italiani, gestori di

una pizzeria, sono stati denunciati per lesioni personali

colpose e corpo estraneo in alimento dai Carabinieri del Nas di

Bologna dopo che a maggio uno studente ventenne era stato

ricoverato d’urgenza al Policlinico Sant’Orsola del capoluogo

emiliano per aver ingerito un pezzo di metallo con la pizza,

consegnata a domicilio, che stava mangiando.

con il Ris di Parma i militari, dopol’episodio, hanno eseguito accertamenti nell’attività dove erastato fatto l’ordine per la consegna. Durante l’ispezione hannonotato spazzole con setole metalliche usate per pulire il pianodi lavorazione della pizzeria che hanno sequestrato.Analizzandole, i tecnici hanno notato che i filamenti dellespazzole erano compatibili con quello che ha ferito lo studentee hanno proceduto alla denuncia. (ANSA).

Fonte Ansa.it

