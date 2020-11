“Un mattone alla volta per costruire un’Associazione forte e che pensa in grande!” è questo il motto di A.P.I. l’ Associazione Poliziotti Italiani un ente senza fini di lucro al quale possono aderire tutti.

Oltre ad appartenenti alla Polizia di Stato, all’ Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria ed alla Polizia Forestale, l’ Associazione Poliziotti Italiani conta tra i suoi aderenti rappresentanti delle Guardie Giurate,

della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, pensionati delle Forze dell’ Ordine e semplici simpatizzanti.

La nascita dell’Associazione risale al 2000 quando un gruppo di poliziotti ha voluto creare un’ associazione capace di dare vita ad un nuovo rapporto tra cittadini e istituzioni. Da qui, il susseguirsi di una serie di iniziative mirate al potenziamento della professionalità e al miglioramento delle condizioni socio economiche delle Forze dell’ Ordine e degli operatori della sicurezza. È un periodo particolarmente difficile e per molti versi traumatico, ma carico di opportunità e speranza per questo non bisogna lasciare indietro la programmazione delle attività e la presentazione di nuovi progetti. Il presidente milanese Mario Tritto ha voluto stipulare una nuova importante convenzione per offrire ai propri iscritti vantaggi e risposte puntuali in merito alle normative in continua evoluzione.

Presso la sede dell’associazione è stato ufficializzato l’ accordo tra Giovanna Asonte founder and consultant di Studio Consulting Asonte, una rete di studi professionali che operano in ambito fiscale – legale – immigrazione. Anello di congiunzione tra le due realtà è stata la consulente Maria Santovito che collabora con lo studio per il disbrigo delle pratiche di carattere internazionale seguendo i rapporti consolari. Studio Consulting Asonte opera garantendo ai clienti lo svolgimento di molteplici attività dando loro la possibilità di rivolgersi presso un’unica struttura che vanta la collaborazione di professionisti abilitati quali Notaio, Avvocati, Consulenti fiscali, Consulenti del Lavoro, Revisori, Esperti in immigrazione, Traduttori, Mediatori Creditizi, etc.

Lo Studio nasce con la mission di affrontare con efficienza e competenza tutte le problematiche relative alla gestione quotidiana degli effetti normativi sulla vita dei cittadini e delle aziende fornendo consulenza specifica. La complessità normativa e le responsabilità civili e penali in continuo aumento richiedono un’ampia preparazione che solo uno Studio organizzato può offrire. L’obiettivo dello Studio è l’ottimizzazione dei costi, la trasparenza della gestione e la collaborazione di figure specializzate, tutti fattori che sono la base imprescindibile per ottenere un ottimo risultato.

“Sono una professionista fortunata, perché faccio un lavoro che mi piace molto, con sacrificio e dedizione ho avuto la possibilità ed il coraggio di scegliere il mio percorso, anche nel lavoro felicità non è soltanto un’emozione, ma un diritto ed una competenza che ognuno di noi può costruire con consapevolezza, nel tempo, lavorando bene per gli altri. Il mio obiettivo è quello di fare bene oggi per fare meglio domani ma solo con un team coeso e preparato si riescono a progettare percorsi importanti. Ringrazio Maria Santovito per avermi sostenuta in questo progetto e tutto il Team che mi segue nello sviluppo di queste nuove attività. Sono fiera e grata per questa nuova opportunità, con questa convenzione offriamo agli associati i nostri servizi ad un tariffario agevolato senza tralasciare la qualità dell’operato e senza trascurare chi da anni già si affida a noi.

Oltre che a Rho, Pero e Varedo adesso siamo operativi anche presso la sede milanese dell’Associazione ma siamo in grado di offrire anche servizi a distanza a tutti gli associati nazionali. Operiamo già da tempo sfruttando le potenzialità che la tecnologia ci offre, evadiamo pratiche telematiche, offriamo consulenze via Skype, seguiamo aziende all’estero e abbiamo da anni tante belle esperienze di supporto telematico da raccontare. Grazie alla professionalità di tutto il team dello Studio anche il lavoro online fornito dietro ad un telefono o ad un pc diventa una storia di vita umana. I miei studi vantano la collaborazione di diversi professionisti, ho scelto i migliori che ho incontrato nel mio percorso, ho con me un team che mette a disposizione della collettività le proprie competenze e la propria passione, la mission è quella di fornire una consulenza mirata e puntuale. Sono tante le iniziative intraprese in questi anni, siamo cresciuti velocemente, ogni volta una sfida e la certezza che la nostra strategia sarà sempre l’eccellenza.”

L’ Associazione Poliziotti Italiani punta a favorire la crescita nella società civile, di valori morali quali l’ onestà, la solidarietà e la giustizia; contribuire alla prevenzione della criminalità attraverso un’ opera di ordine culturale, politico e sociale tutti valori questi, che Studio Consulting Asonte promuove attraverso campagne di sensibilizzazione.

