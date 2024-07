Un Principe a palazzo: è Sua Altezza Reale Emanuele Filiberto di Savoia, ospite del Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna, giunto in Emilia-Romagna per sostenere un progetto a favore di uno dei luoghi colpiti dall’alluvione del 2023, la scuola di musica “Pia Tassinari”, principale centro di aggregazione di Modigliana, supportando i giovani nel ritorno alla quotidianità e nella libera espressione della loro creatività.

Dopo avere presenziato all’inaugurazione della nuova sala prove, rinnovata grazie a una donazione da parte degli Ordini Dinastici di Casa Savoia, Sua Altezza Reale è stato accolto – insieme al segretario e al Generale di corpo d’armata Antonio De Vita, Delegato ordini dinastici di Casa Savoia per l’Emilia Romagna – nel palazzo settecentesco in pieno centro. Un edificio che da più di 110 anni è il simbolo dell’accoglienza di Bologna, ricevendo personalità del jet set internazionale, star del cinema e dello spettacolo, politici, ambasciatori e vari membri dell’aristocrazia e delle case regnanti, tra i quali, in passato, anche la madre Marina Doria di Savoia, moglie di S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele, figlio di Umberto II, l’ultimo re d’Italia.

Ed è proprio al Grand Hotel Majestic “già Baglioni” che Sua Altezza Reale Emanuele Filiberto di Savoia è stato sorpreso, oggi stesso, con un prezioso omaggio: la famosa Autentica di Felsina, realizzata con la ricetta originale della storica fragranza “Acqua di Felsina”, che fu creata con grandissimo successo nel 1827 dal bolognese Pietro Bortolotti.

Un elisir legato alla storia del Casato di Savoia: nella vetrina storica dell’hotel si può ammirare l’emblema originale consegnato alla Ditta Bortolotti dalle Loro Maestà il Re e la Regina d’Italia, che la nominarono Imperiale e Reale profumeria Italiana. La fragranza è stata consegnata personalmente da Barbara Corazza, la cui famiglia ha riportato in vita questo simbolo della città partendo dalle antiche ricette originali tramandate dal nonno Livio Grandi, ultimo profumiere della Ditta Bortolotti. Un light lunch e un brindisi hanno suggellato questo incontro.

L’Autentica di Felsina è stata protagonista, sempre al Grand Hotel Majestic “già Baglioni”, anche lo scorso aprile, quando è stata offerta al Principe Guglielmo Giovanelli Marconi, nipote di Guglielmo Marconi, in occasione del 150° anniversario della sua nascita dell’inventore della radio.