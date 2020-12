Luis Suarez è stato sentito come persona informata dei fatti dai magistrati di Perugia che indagano sul suo esame “farsa” per la conoscenza dell’italiano all’Università per Stranieri di Perugia. Lo apprende l’ANSA.

Suarez è stato ascoltato come testimone in videoconferenza, nell’ambito di una rogatoria internazionale avviata dalla procura guidata da Raffaele Cantone. Sul contenuto della deposizione viene mantenuto il riserbo. Questa sarebbe stata comunque particolarmente interessante per gli inquirenti.



