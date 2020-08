(ANSA) – GROSSETO, 22 AGO – Si è sentito male in immersione e

quando è risalito le sue condizioni si sono aggravate e in pochi

minuti è morto. E’ successo ad un sub nelle acque delle isole

Formiche di Grosseto. L’uomo è stato immediatamente soccorso dai

subacquei che erano con lui ma è morto poco dopo. Sul posto la

guardia costiera e l’elisoccorso Pegaso che ha portato la salma

all’obitorio dell’ospedale Misericordia. Il pm Giampaolo

Melchionna ha disposto l’autopsia. Gli accertamenti sulle cause

del malore valuteranno le attrezzature usate dal sub. (ANSA).



