(ANSA) – MILANO, 24 AGO – Catherine Panis, 42 anni, e la

figlia Stefania, sarebbero state uccise tra le 6 e le 7 del

mattino, mentre Salvatore Staltari, 70 anni, si sarebbe tolto la

vita circa 7 ore dopo, intorno alle 14, quindi appena dopo la

telefonata in cui allertava il soccorso sanitario spiegando di

aver ucciso moglie e figlia e preannunciando il suicidio.

Sono i primi risultati dell’autopsia effettuata oggi,

all’Istituto di Medicina legale di Pavia, su padre, moglie e

figlia trovati senza vita lo scorso 22 agosto nel loro

appartamento dai carabinieri a Francolino di Carpiano, nel

Milanese.

Il medico legale ha confermato come causa del decesso colpi

di arma da fuoco sia per madre e figlia sia per l’omicida e poi

suicida. La diversa decolorazione del corpo dopo la morte, a

causa della stasi del sangue non più pompato dal cuore, ha

evidenziato tempi diversi tra i decessi delle due donne e

quello, invece, dell’uomo. (ANSA).



