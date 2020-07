Sul sito del Miur pubblicati esempi della prova scritta di italiano

Foto: LISSAC / BSIP / AFP Esame di maturita (Afp)

“Stamattina pubblichiamo sul sito del Miur gli esempi della prova scritta di Italiano. Alle 8.30 sarà possibile scaricarli per utilizzarli oggi stesso per le simulazioni o nei prossimi giorni. Sono tracce coerenti con quelle che saranno date a giugno”. Lo afferma in un post su Facebook il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. “La pubblicazione degli esempi di prova – spiega il ministro – è una delle misure che abbiamo predisposto per accompagnare voi maturandi e i vostri docenti nella preparazione dell’Esame di Stato. Faremo una rilevazione a campione – prosegue – per raccogliere le vostre considerazioni. Ringrazio gli insegnanti per il lavoro che stanno facendo per preparare i nostri ragazzi. E agli studenti dico: quello che affronterete sarà un esame serio, naturalmente, ma molto equilibrato. Che valorizzerà il vostro percorso di studi. A tutti voi che oggi simulerete la prova auguro buon lavoro!”.

Leggi anche come cambierà l’esame di maturità

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram