Tafferugli e tensioni con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Dopo un lancio di oggetti contro le forze dell’ordine i manifestanti si sono riversati in piazzale Flaminio bloccando il traffico.

Le tensioni si sono verificate all’altezza di Porta Pinciana, quando un gruppo di persone avrebbe deciso di dar vita a un corteo non autorizzato.

Cariche della polizia. Alcuni manifestanti, diretti verso da Villa Borghese, si sono scagliati contro gli agenti cercando di sfondare il cordone delle forze dell’ordine. Due manifestanti sostengono di essere stati “investiti da un blindato delle forze dell’ordine, intervenuto sul posto durante i tafferugli”.

Sono circa 10 mila i partecipanti alla manifestazione di piazza del Popolo. Sono presenti anche militanti di Forza Nuova. Un’altra protesta contro il green pass è in corso a piazza Bocca della Verità, sempre al centro di Roma, organizzata da Forza del Popolo.

Giornata movimentata, anche se per il momento senza particolari problemi salvo per il traffico, nel pomeriggio a Milano sul piano delle iniziative politiche. Sono due i cortei e uno il presidio che si stanno svolgendo più o meno nello stesso arco di ore: l’ormai tradizionale manifestazione del sabato contro il Green pass a cui si sono aggiunte una per l’abolizione della legge sull’aborto e una a favore del popolo curdo. Quest’ultima è iniziata verso le 15.30: circa 250 curdi si sono mossi da piazza San Babila verso piazza Scala, facendo un giro largo, per sensibilizzare le persone all’attuale situazione del Kurdistan. Alle 16.30 circa 150 persone hanno preso parte a un presidio in piazza Cadorna contro l’interruzione volontaria della gravidanza e a favore dell’abolizione della legge 194. Al momento, infine, si stanno radunando centinaia di cittadini anti-Green pass in piazza Fontana, ormai tradizionale punto di ritrovo per partire in corteo.



Fonte Ansa.it