(ANSA) – NEW YORK, 29 FEB – Taylor Swift si fa uomo per il nuovo video “The Man” che sfida, nell’epoca del #MeToo, gli archetipi del machismo attaccando i privilegi che ancora godono nel mondo maschi “alpha” come Leonardo DiCaprio in “Lupo di Wall Street o il tennista John McEnroe. Diretto e interpretato dalla Swift, irriconoscibile grazie a un elaborato make-up che la fa assomigliare in modo impressionante all’ex fidanzato Jake Gyllenhaal, il video tratto dal disco dei record “Lover”, segue le scorribande di “Tyler”, l’alter ego maschile della cantante, mentre Taylor, voce narrante, si chiede come sarebbe stata la sua vita se fosse nata nel corpo di un uomo: “Ne ho abbastanza di correre il piu’ veloce possibile chiedendomi se arriverei prima se fossi un uomo”.

Uscito giovedi’, “The Man” e’ stato visto finora da oltre 16 milioni di utenti YouTube. Taylor non prende di mira solo icone del cinema o dello sport, ma anche modi di fare comuni del maschio americano, ad esempio il “manspreading” in metropolitana quando lui si siede allargando le gambe e occupa altri due posti. Sul campo di tennis invece l’attacco e’ a McEnroe a cui ogni bizza e’ concessa mentre Serena Williams viene multata per migliaia di dollari se se la prende con un arbitro. (ANSA).



