Martedì 25 maggio, in occasione della Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, Telefono Azzurro e il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse organizzeranno un incontro sul tema della scomparsa di bambini, bambine e adolescenti in Italia, in Europa e nel mondo.

LA DIRETTA

Le Istituzioni, le aziende e la società civile si riuniranno per riflettere insieme sul fenomeno della scomparsa, discussione resa ancora più urgente dalla pandemia di COVID-19.

L’evento sarà un’occasione per approfondire con esperti nazionali ed internazionali alcuni temi importanti come il sistema italiano di allerta, la ricerca dei minori scomparsi e le nuove tecnologie, il ruolo della società civile e l’importanza della cooperazione transnazionale nella tutela dei bambini e adolescenti scomparsi, in particolare i minori stranieri non accompagnati.

L’evento sarà diviso in due sessioni, la prima la mattina dalle ore 10:00 alle ore 13:30, in lingua italiana. Seguirà la sessione pomeridiana, dalle ore 15:00 alle ore 17:30, in lingua inglese. L’incontro si terrà in presenza, presso il Palazzo Valentini a Roma, sotto il rispetto delle norme e misure di contenimento dettate dalla pandemia.

Fonte Ansa.it