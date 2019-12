(ANSA) – ROMA, 25 DIC – Giornata di Natale di relax per Jannik Sinner. Il giovane tennista altoatesino, nell’attesa di cominciare la nuova stagione, si è concesso un 25 dicembre sulle nevi con tanto di sci personalizzati.

La giovanissima promessa del tennis italiano è anche protagonista sui social in queste feste natalizie grazie ad un balletto con la bella tennista russa Maria Sharapova: i due cantano e ballano insieme “Rockin’ around the Christmas tree”.

E’ il momento più esilarante del simpatico video di auguri pubblicato sui profili social. Sinner e la Sharapova, con tanto di cerchietto natalizio con le corna da renna, si divertono come tutto lo staff e i ragazzi che si alternano in un videoclip tra siparietti e balletti: un lavoro di squadra a tutti gli effetti.

Chissà che prima poi Sinner e Sharapova non possano dare spettacolo anche “around the net”, intorno alla rete e non solo intorno all’albero di Natale come nella canzone di Brenda Lee.



