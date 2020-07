(ANSA) – ROMA, 24 LUG – Tutti i tornei di tennis maschile e femminile in programma da qui alla fine dell’anno in Cina sono cancellati, hanno annunciato oggi l’Atp e la Wta.

Questo “a causa della recente decisione dell’Amministrazione generale cinese dello sport che prevede come la Cina non ospiterà eventi sportivi internazionali nel 2020 a seguito della pandemia di Covid-19”, spiega l’associazione delle tenniste professioniste sul suo sito web.



