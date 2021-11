(ANSA) – PIOMBINO (LIVORNO), 08 NOV – Avrebbe cercato di

investire l’ex marito con la sua auto a Piombino (Livorno). Così

una donna, 32 anni, è agli arresti domiciliari in esecuzione di

un’ordinanza del gip di Livorno. E’ accusata di maltrattamenti

contro familiari, atti persecutori, rapina e lesioni personali,

sia nei confronti dell’ex coniuge sia della figlia.

Le indagini sono partite da quello che, a una prima apparenza

era stato segnalato la notte del 23 ottobre come un incidente

stradale tra un’auto e un monopattino elettrico. Ma quando i

carabinieri sono arrivati sul posto entrambi i conducenti si

erano allontanati. L’uomo poi è stato rintracciato al pronto

soccorso ed ha riferito ai militari una serie di episodi anche

violenti subiti da parte dell’ex coniuge. Già nell’agosto 2021

egli sarebbe stato vittima di una rapina: la donna gli avrebbe

sferrato un pugno al volto impossessandosi di 60 euro contanti.

I carabinieri hanno svolto altre indagini per trovare riscontri

alle affermazioni dell’uomo. Sempre secondo quanto accertato dai

carabinieri, la donna, dopo la fine del rapporto sentimentale e

di convivenza, avrebbe ripetuto nei confronti dell’altro

maltrattamenti e atteggiamenti persecutori che sono culminati la

notte del 23 ottobre nel tentativo di investirlo in auto mentre

egli andava a lavorare col monopattino. (ANSA).



