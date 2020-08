(ANSA) – VENTIMIGLIA, 19 AGO – Quattro profughi rimasti

intrappolati ieri sera su una parete rocciosa tra l’Italia e la

Francia, in zona Mortola, mentre cercavano di varcare il confine

sono stati salvati dai vigili del fuoco del distaccamento di

Ventimiglia intervenuti con gli uomini del Nucleo Speleo Alpino

Fluviale (Saf). A dare l’allarme è stato un pastore che ha visti

i ragazzi in difficoltà. I migranti erano molto spaventati e si

erano seduti con i piedi a penzoloni nel vuoto, senza potersi

muovere: non riuscivano infatti a andare avanti né a tornare

indietro. Spesso i profughi che tentano di andare in Francia

evitano i canali convenzionali come la ferrovia e la strada per

gli aumentati controlli e tentano, spesso di notte, di

avventurarsi su per la montagna che sovrasta il confine,

passando per i sentieri tracciati nel bosco col rischio di

morire cadendo nel vuoto. (ANSA).



