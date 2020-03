(ANSA) – ROMA, 22 MAR – Un ferito “gravissimo” e ingenti danni: è questo finora il bilancio del terremoto di magnitudo 5.3 che ha colpito questa mattina la Croazia.

Il ferito, secondo il pronto soccorso pediatrico della capitale, è un bambino di 15 anni che in un primo momento era stato dato per morto. Quanto ai danni, le foto ed i video pubblicati dai media locali mostrano palazzi gravemente danneggiati, auto distrutte dalle macerie degli edifici e strade coperte di calcinacci. Il quotidiano Vecernji parla anche di danni all’ospedale di Rebro. Molti residenti sono scesi in strada in preda al panico.

Intanto, l’istituto geologico statunitense Usgs riporta che una seconda scossa di terremoto, questa volta di magnitudo 4.6, ha colpito Zagabria questa mattina, poco dopo le 6:00 ora locale (stessa ora in Italia). L’epicentro del sisma è stato localizzato 4 km a sudovest di Kasina, solo un km di distanza dall’epicentro del primo sisma. Entrambi si sono verificati a 10 km di profondità.



