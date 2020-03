“Questa sera alle 19.30, grazie alla collaborazione del Reggimento logistico Pozzuolo del Friuli di stanza nella caserma Lesa a Remanzacco, partirà per Zagabria una colonna di cinque mezzi militari pesanti e uno della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia con a bordo dodici militari e due volontari. Sono appena stati caricati sui mezzi 30 tende per allestire 240 posti letto”.

Lo afferma il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, precisando che “lo sforzo in questo momento di emergenza nazionale per il coronavirus si moltiplica e richiede aggiuntive precauzioni per portare soccorso rispettando tutte le norme di igiene e protezione a tutela dei volontari e militari e delle popolazioni”.

“L’impiego di volontari è stato calcolato e ridotto alle estreme necessità e si comporrà di un volontario appartenente al corpo pompieri volontari Trieste di madrelingua croata e di un funzionario della Protezione civile di Palmanova che guideranno la missione con dieci militari del Reggimento”.

