(ANSA) – ANCONA, 04 FEB – Il commissario straordinario,

Giovanni Legnini, ha consegnato oggi in Parlamento il pacchetto

di proposte per l’utilizzo delle risorse del Recovery fund e dei

fondi della programmazione europea per rafforzare la

ricostruzione, non solo materiale, del Centro Italia colpito dai

terremoti del 2009 e del 2016. “In tutto, – spiega la struttura

commissariale – il pacchetto vale 4,7 miliardi di euro. Di



