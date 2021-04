(ANSA) – MILANO, 09 APR – Per il sindaco di Crema, Stefania

Bonaldi, la conferma in appello della condanna, pur con una

riduzione della pena, per Ousseynou Sy, il 48enne che dirottò e

incendiò nel marzo 2019 un autobus con a bordo una scolaresca

della città lombarda, era “attesa”. Si tratta di una condanna, “per un fatto gravissimo e pressoché inimmaginabile, che ha

profondamente scosso la nostra comunità e prima ancora ragazzi e

ragazze, allora dodicenni, e le loro famiglie”.

“Ancorché’ con una riforma della condanna da 24 a 19 anni,

probabilmente per un differente computo della pena assegnata per

alcuni dei reati commessi, l’impianto della sentenza emessa oggi

in secondo grado conferma la sostanza del pronunciamento della

Corte d’Assise del luglio scorso, sia per le statuizioni penali

che per quelle civili – commenta il sindaco di Crema – E non

poteva essere altrimenti, non essendo emersi differenti elementi

nella ricostruzione dei fatti e nella attribuzione delle

responsabilità.

“Ci auguriamo che ora per i ragazzi e le loro famiglie, ai

quali la nostra Comunità si è stretta subito in un abbraccio

carico di trepidazione e di partecipazione – conclude il sindaco

– sia arrivato il momento di chiudere definitivamente il sipario

su un fatto grave, che ha comunque segnato la loro esistenza in

un momento già di per sé particolarmente delicato, quello della

preadolescenza”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

