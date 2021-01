(ANSA) – ROMA, 22 GEN – La polizia ha arrestato un 22enne di

Savona nell’ambito di un’operazione antiterrorismo in ambienti

della destra radicale contigui al terrorismo di matrice

suprematista. L’indagato è accusato di aver costituito

un’associazione con finalità di terrorismo nonché di aver svolto

azione di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di

discriminazione razziale aggravata dal negazionismo. Sono in

corso anche 12 perquisizioni nei confronti

di persone vicine al22enne nelle città di Genova, Torino, Cagliari, Forlì-Cesena,Palermo, Perugia, Bologna e Cuneo. L’operazione antiterrorismo èdiretta in particolare ad ambienti della destra radicalecontigui al terrorismo di matrice suprematista. L’attivitàinvestigativa, diretta dalla procura di Genova, è condotta dalleDigos di Genova e Savona e dal Servizio per il Contrastodell’Estremismo e del Terrorismo Interno dellaDirezione Centrale della Polizia di Prevenzione-UCIGOS. (ANSA).

Fonte Ansa.it

