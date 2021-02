(ANSA) – MILANO, 07 FEB – Un sit-in animalista contro la

vivisezione è andato in scena oggi a Milano. Gli attivisti si

sono dati appuntamento in piazza Duomo con foto e cartelli

contro l’utilizzo dei macachi nello stabulario dell’Università

di Parma. “Di tutti i crimini che l’uomo commette, la

vivisezione è il più nero” e “Gridiamo noi per chi non può

nemmeno piangere” le scritte su alcuni

Advertisements

dei cartelli, mentrealtri attaccavano l’utilizzo degli animali da partedell’industria del farmaco.La manifestazione ‘Lascia la luce accesa’ è stata organizzatadall’associazione Meta (Movimento etico tutela animali eambiente) anche in altre città italiane. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram