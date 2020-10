(ANSA) – TORINO, 26 OTT – Il sistema di prenotazione in

farmacia dei tamponi rapidi a domicilio e dei test sierologici a

domicilio o in farmacia, presentato la scorsa settimana, partirà

operativamente entro la settimana. Federfarma Piemonte sta

lavorando con l’azienda partner, la Alpha Pharma Service, per

risolvere le ultime questioni tecnico amministrative necessarie

a rendere disponibile la piattaforma per la prenotazione dei

test, che si deve interfacciare con quelle regionali di

tracciamento.

Non appena operativa, la nuova piattaforma consentirà al

cittadino di prenotare in farmacia il tampone rapido, che verrà

effettuato da un infermiere a

domicilio. Sarà possibileprenotare anche il test sierologico rapido, che potrà essereeffettuato a domicilio o direttamente in farmacia. (ANSA).

Fonte Ansa.it

