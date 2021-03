(ANSA) – BOLOGNA, 28 MAR – “Ti brucio con l’acido”, “sei una

spazzatura”, “faccio esplodere quella casa di m.”, “ti mando in

mezzo alla strada”, “devi finire sotto un ponte”. Queste e altri

minacce venivano rivolte quasi ogni giorno da un 42enne della

bassa reggiana alla moglie, picchiata anche davanti ai figli

minori. A luglio la donna si è rivolta ai carabinieri e al

termine degli accertamenti l’uomo è stato denunciato per

maltrattamenti in famiglia aggravati. La Procura inoltre ha

chiesto e ottenuto dal Gip di Reggio Emilia la misura coercitiva

del divieto di avvicinamento alla vittima, prescrivendogli di

non avvicinarsi a più di 1.500 metri dall’abitazione e dal luogo

di lavoro di lei.

Il provvedimento cautelare è stato eseguito ieri mattina dai

carabinieri della stazione di Boretto, che hanno condotto le

indagini. Dalle indagini è emerso che i maltrattamenti sarebbero

l’espressione di una persistente attività di ‘controllo’ da

parte del marito sulla donna, separata di fatto, con

intimidazioni legate alla rabbia per una presunta nuova

relazione. Tra le contestazioni, aggressioni, offese e minacce

di morte inviate anche via telefono e messaggi vocali alle

figlie minori, pedinamenti. (ANSA).



