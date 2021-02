(ANSA) – NAPOLI, 24 FEB – Tonnellate e tonnellate di fanghi

che dovevano essere smaltiti nelle discariche, a cavallo tra il

2017 e il 2018, sono invece finiti in mare. Punta a fare luce su

quanto accaduto in una fase emergenziale della gestione dei

rifiuti a Napoli, l’indagine della Procura, della Guardia di

Finanza e della Polizia che oggi hanno eseguito tre arresti in

carcere, 14 arresti

ai domiciliari (tra cui funzionari pubblicie un poliziotto) e due sospensioni che riguardano altri dueagenti della PS.Tutto avveniva, secondo l’accusa, attraverso la corruzionedei vertici di allora della Sma Campania (società in house dellaregione Campania) utilizzando la tecnica dell’affidamentodiretto – illecito – di appalti, attraverso la “somma urgenza”,a cordate di imprenditori guidate da un pluripregiudicato,Salvatore Abbate, soprannominato “totore a’ cachera”, in affaricon dirigenti della Sma Campania (società in house della RegioneCampania) e con i direttori di alcuni depuratori. A casa diAbbate i finanzieri hanno trovato molto denaro contante inpacchi di banconote sottovuoto: così tanto che è difficilecontarlo. (ANSA).

Fonte Ansa.it

