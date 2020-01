(ANSA) – NAPOLI, 2 GEN – “Nei festeggiamenti per il Capodanno, Torre del Greco si è trasformata in un campo di battaglia. Come si vede da un filmato di un cittadino, le strade erano invase da cumuli di spazzatura e roghi provocati dallo scoppio dei botti mentre una musica neomelodica assordante faceva da colonna sonora”. É quanto fa sapere il consigliere campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. “É una cosa inaccettabile, i festeggiamenti devono essere svolti nel rispetto delle regole – aggiunge – dopo aver parlato con il sindaco, si sta procedendo alle identificazioni e alle denunce dei protagonisti. Quello di Torre del Greco, simile a molti altri avvenuti in quella notte, è uno spettacolo raccapricciante dove ignoranza, degrado, vandalismo ed illegalità, miscelati con immondizia, incendi e botti pericolosi hanno dato vita al peggio del peggio dei nostri territori. Sembrava di assistere al film ‘La notte del giudizio’, in cui la popolazione ha disposizione una notte all’anno per dare sfogo ai più barbari istinti animali”.



