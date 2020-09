(ANSA) – FIRENZE, 10 SET – Altri 92 nuovi casi ma anche

nessun decesso e 19 guarigioni: questo il bilancio delle ultime

24 ore del Coronavirus in Toscana, dove salgono a 12.738 i

positivi riscontrati finora, così come i pazienti in terapia

intensiva (sono 13, due in più, dato che va in salita). L’età

media dei 92 casi odierni è di 38 anni circa, sempre bassa

rispetto agli standard iniziali, e, per quanto riguarda gli

stati clinici, il 64% è risultato asintomatico, il 23%

pauci-sintomatico. Inoltre dei nuovi 92, 15 casi sono

ricollegabili a rientri dall’estero e tre a rientri da altre

regioni (Sardegna). Il 28% della casistica è un contatto

collegato a un precedente caso, percentuale in lieve calo. Il

totale dei deceduti resta di 1.147, i guariti raggiungono quota

9.377 (186 clinicamente guariti, -3,1% sulla media giornaliera)

e 9.191 (+25 unità su ieri) dichiarati guariti a tutti gli

effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone

negativo. Ci sono oggi 2.214 positivi (+3,4% su ieri) di cui 87

ricoverati (+7 su ieri) mentre 2.127 persone sono in isolamento

a casa per sintomi lievi o senza sintomi (+66 pari al +3,2%).

Sono 3.983 (-2%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza

attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

