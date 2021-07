(ANSA) – GENOVA, 16 LUG – “La risposta dei liguri alla

seconda Open Night che si è svolta ieri sera con punti vaccinali

su tutto il territorio è stata ottima, con 2.046 persone (quasi

500 in più rispetto alla prima open night di giovedì scorso) che

si sono vaccinate con la prima dose Pfizer. Il dato più

incoraggiante è che ancora una volta hanno risposto soprattutto

i giovani e gli under50, dimostrando di aver capito l’importanza

del vaccino per sconfiggere il virus: sono loro infatti l’ago

della bilancia per metterci definitivamente alle spalle questa

pandemia”. Così il presidente di Regione Liguria e assessore

alla Sanità Giovanni Toti, commenta la serata di vaccinazioni

senza prenotazioni che si è svolta ieri sera in tutte le Asl

della Liguria.

In Asl1 si sono vaccinate 295 persone all’hub di Sanremo e

180 a Imperia, in Asl2 presso l’hub del Palacrociere i vaccinati

sono stati 353 (il centro vaccinale è stato chiuso alle 23, con

le somministrazioni terminate alle 24), mentre a Genova sono

state 826 le persone che si sono recate all’Hub della Fiera del

Mare per sottoporsi alla vaccinazione. In Asl4 si sono vaccinate

184 persone, in Asl5 208. Per tutti, il richiamo con la seconda

dose è previsto dopo 21 giorni.

“Stiamo studiando le modalità per consentire dalla prossima

settimana – conclude Toti – la possibilità di anticipare la

seconda dose a 21 giorni dalla prima per Pfizer e 28 giorni per

Moderna, presentandosi agli hub senza prenotazione”. (ANSA).



