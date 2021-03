“Concentriamoci sulle vaccinazioni degli over 75 e potremo riaprire tutto. Uno sforzo che possiamo fare nelle prossime due-tre settimane per dare fiato al Paese, altrimenti per asfissiare il virus asfissieremo noi stessi”. Lo dice il presidente della Liguria Giovanni Toti a ‘Mattino 5’ chiedendo una riapertura dell’Italia dopo Pasqua. “Penso francamente che le persone non ce la facciano più. Non ce la fanno più le attività economiche, non

ce la fanno più i ragazzi a stare a casa, non ce la fanno più i teatri e i musei. Stiamo desertificando un Paese per salvare noi stessi e – conclude – non credo sia la soluzione”.

“Per la prossima settimana i dati sono al limite tra lo scenario di tipo 3 e lo scenario di tipo 4, quindi la Valle d’Aosta è abbastanza vicina alla zona rossa”, ha detto intanto in Consiglio regionale il presidente della Regione Erik Lavevaz. “I dati dell’epidemia stanno nuovamente crescendo su tutto il territorio regionale, – ha aggiunto – le curve predittive per le prossime settimane non danno purtroppo segni di appiattimento, quindi c’è un po’ di apprensione per questi aspetti”. Secondo quanto riferito sono tre i comuni in cui l’incidenza del contagio è maggiore: Ayas, Courmayeur e Donnas.

E Lazio, Veneto e Calabria stanno completando la vaccinazione dei malati fragili: “Abbiamo così già messo in sicurezza circa 11.000 malati di cancro”, ha affermato all’ANSA il presidente della Federazione oncologi, cardiologi, ematologi (Foce) Francesco Cognetti. “Alcune Regioni, ovvero Lazio, Veneto e Calabria – spiega – avevano già deciso di accogliere subito la nostra istanza e di anticipare le determinazioni ministeriali giudicando urgente la vaccinazione di questi malati fragili e quindi ad elevato rischio di mortalità in caso di contagio. Queste Regioni stanno quindi già completando la vaccinazione di questi pazienti”.

Fonte Ansa.it

