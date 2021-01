(ANSA) – NORCIA (PERUGIA), 01 GEN – Spettacolare transumanza

di cavalli con oltre mezzo metro di neve da Castelluccio a

Norcia. “E’ stata una vera e propria impresa, era la prima volta

che portavamo i cavalli a valle con tutta questa neve”, ha

raccontato all’ANSA Manuela Brandimarte del “Sibillini Ranch”.

“Transumanza che abbiamo portato a termine in quattro: io, mio

fratello Emiliano e miei cugini Fabio

e Damiano”, ha spiegato lagiovane. Che ha colto l’occasione anche per ringraziare i vigilidel fuoco. “Si trovavano a Castelluccio per provare alcuni mezzi– ha spiegato – e ci hanno prestato supporto soprattutto nellafase iniziale, quando siamo dovuti salire in quota per prenderei 31 cavalli”.Manuela Brandimarte, nell’evidenziare le difficoltà dellospostamento non ha però mancato di sottolineare laspettacolarità del paesaggio, “con tutta quella neve erafantastico”.Adesso i cavalli resteranno a Norcia fino a primavera. “Poitorneranno a Castelluccio, ma sceglieremo una giornata di soleper fare la transumanza di ritorno”, ha concluso Manuela.(ANSA).

Fonte Ansa.it

