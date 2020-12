(ANSA) – PRATO, 12 DIC – Nei giorni scorsi avrebbe travolto

con l’auto un 17enne che viaggiava su un monopattino elettrico

lungo via Galcianese a Prato, per poi allontanarsi senza

prestare soccorso. Per questo la polizia municipale pratese ha

denunciato per lesioni colpose e omissione di soccorso un 60enne

che agli agenti ha confermato di essere passato da via

Galcianese, negando però di essere rimasto coinvolto in



Advertisements