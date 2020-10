(ANSA) – POZZUOLI (NAPOLI), 18 OTT – E’ stato l’autista di un

mezzo della raccolta rifiuti che opera a Pozzuoli (Napoli) a

travolgere ed uccidere la donna 72enne alla rotonda di Lucrino

nei pressi della stazione Cumana e comunemente indicata come ‘Rotonda Cavani’. Agli investigatori ha detto di non essersi

accorto della presenza della donna.

Sono le indicazioni che emergono dalle indagini dei

carabinieri di Pozzuoli, coordinati dal maggiore Claudio Di

Stefano, al termine di una intensa giornata di accertamenti.

L’uomo, 60 anni, è stato interrogato a lungo nella caserma dei

carabinieri di Arco Felice ed ha permesso di ricostruire la

dinamica dell’incidente. La donna è stata travolta dalle ruote

posteriori del pesante mezzo, finendo in terra senza scampo.

L’autista, al momento, dovrà rispondere in stato di libertà di

omicidio stradale. Le indagini proseguono per appurare se, come

dichiarato dal conducente del mezzo, egli non si sarebbe accorto

di aver travolto la donna che stava in prossimità del

marciapiede della rotonda. (ANSA).



