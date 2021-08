(ANSA) – LOANO, 17 AGO – Un treno regionale diretto da Ventimiglia a Savona ha travolto questo pomeriggio a Loano (Savona) un furgone rimasto intrappolato all’interno di un passaggio a livello tra le due sbarre abbassate e regolarmente funzionanti. Nessun ferito tra il centinaio di passeggeri presenti a bordo, ed è salvo anche il conducente del furgone, scaraventato ad alcuni metri di distanza nello scontro. Sul posto sono intervenuti sanitari, vigili del fuoco, polizia locale e polfer, e i carabinieri. L’urto è avvenuto attorno alle 18, e da quel momento sulla tratta, a binario unico, la circolazione è bloccata, Trenitalia ha attivato un servizio bus sostitutivo ed è in corso la riprogrammazione. Con il supporto dei vigili del fuoco sta intanto proseguendo il trasbordo dei viaggiatori del Regionale 12275 coinvolto nell’urto. (ANSA).

