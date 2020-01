(ANSA) – CASTRIGNANO DEL CAPO (LECCE), 9 GEN – Trenta migranti di diverse nazionalità tra iraniani, iracheni, afghani, turchi, siriani e un ucraino sono stati soccorsi in mare a Santa Maria di Leuca.

La loro imbarcazione è stata intercettata da un Roan della Guardia di Finanza, un motoscafo cabinato. A bordo, c’erano anche una donna, un minore accompagnato e due nuclei familiari.

Tutti in buone condizioni di salute, una volta giunti in porto sono stati visitati dal personale del 118 e assistiti da volontari della Croce Rossa, per poi venire trasferiti al centro di prima accoglienza di Otranto.



