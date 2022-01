(ANSA) – MILANO, 24 GEN – E’ stata condannata a 3 anni e 6

mesi di reclusione Licia Azzurrina Scagliotti, ai tempi

segretaria di fiducia di Antonio Citterio, architetto e designer

di fama mondiale, accusata di una presunta truffa ai danni del

noto professionista in un’indagine che nell’ottobre 2020 aveva

portato all’esecuzione di un sequestro da circa 4,5 milioni di

euro. Lo ha deciso il gup di Milano Manuela Scudieri che, al

termine del processo con rito abbreviato scaturito

dall’inchiesta del pm Giovanni Tarzia, ha anche condannato a 2

anni un ex dipendente del Banco Bpm.

Nell’indagine, condotta dal Nucleo di polizia economico

finanziaria della Gdf, il primo ottobre 2020 erano stati

eseguiti il provvedimento del gip di sequestro per equivalente

dei soldi frutto del presunto raggiro, ossia poco più di 4,5

milioni, e una misura dell’obbligo di dimora nei confronti del

bancario. Soldi che la donna avrebbe sottratto al designer anche

falsificando firme su oltre 200 assegni che avrebbe reimpiegato,

secondo le indagini, per ristrutturare e mandare avanti un

ristorante ereditato dal padre in Liguria e che avrebbe usato

pure per soddisfare la propria inclinazione al gioco d’azzardo,

spendendo oltre 436 mila euro.

Il gup ha condannato l’imputata per truffa, indebito utilizzo

e falsificazione di carte di credito e autoriciclaggio, mentre

l’ha assolta “perché il fatto non sussiste” da un’accusa di

evasione fiscale. Parte delle imputazioni, anche relative al

presunto raggiro, si sono prescritte. L’ex funzionario di banca,

invece, è stato condannato per truffa. (ANSA).



