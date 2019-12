(ANSA) – NEW YORK, 26 DIC – “La Russia, la Siria e l’Iran stanno uccidendo, o si apprestano a farlo, migliaia di civili innocenti nella provincia di Idlib. Non lo fate! La Turchia sta lavorando duramente per fermare questo massacro”. Lo twitta Donald Trump.



