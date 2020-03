(ANSA) – WASHINGTON, 13 MAR – Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in tutti gli Stati Uniti per contrastare il diffondersi dei contagi da coronavirus. “Assicureremo massima flessibilità nella lotta al virus”: ha detto Trump, spiegando che dichiarando lo stato di emergenza nazionale ci saranno a disposizione almeno 50 miliardi di dollari per venire in soccorso degli stati più colpiti.

“Chiederemo agli ospedali di preparare dei piani di emergenza”, ha aggiunto il presidente.



