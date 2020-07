(ANSA) – NEW YORK, 2 LUG – La campagna di Donald Trump e il Republican National Committee hanno raccolto in giugno 131 milioni di dollari. Si tratta di una cifra elevata che mostra come nonostante il calo nei sondaggi Trump continua a essere una macchina da soldi. Lo riporta il New York Times.



