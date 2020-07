(ANSA) – NEW YORK, 4 LUG – Mount Rushmore non sarà mai smantellato, resterà per sempre un tributo ai “nostri eroi, ai nostri padri fondatori”. Lo assicura Donald Trump in South Dakota davanti al monumento che vede scalfiti nella roccia i volti di quattro presidenti americani, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. I nativi americani da anni chiedono che il monumento sia smantellato. Le parole di Trump arrivano mentre è in atto una campagna per rimuovere dalle città le statue con simboli razzisti.



